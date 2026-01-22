2026年1月20日（現地時間）、ドイツ・ベルリンにてアウディはF1へ初参戦する「Audi Revolut F1チーム」のローンチイベントを開催し、オールニューマシン「R26」の正式カラーリングを披露した。【画像】アンベイルされたアウディのR26と、レースウェアやチームウェア（写真13点）アウディがF1 への参戦を表明したのは2022年のこと。スイスに本拠地を置くレーシングチーム、ザウバーを買収し、2026年シーズンにおいてF1のパワーユニ