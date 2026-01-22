Amazonにて、EarFunのイヤフォン・ヘッドフォンがセール中。22日14時30分に編集部が確認したところ、「Air Pro 4+」は通常13,990円のところ10,990円になっている。 さらにメーカーよりAV Watch読者限定の6％ OFF上乗せクーポン「EARJANAW」も用意されており、これを適用するとAir Pro 4+は10,331円、通常9,990円でセール価格7,779円の「Air Pro 4」は7,312円になるなど、さらに低価格で購入でき