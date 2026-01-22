来月から確定申告が始まるのを前にアイドルグループ「＝LOVE」のメンバーがスマホでの確定申告を体験しました。22日午前、都内の税務署で「＝LOVE」のメンバーが体験したのは、スマホから確定申告ができる「e-Tax」による申告です。ふるさと納税や医療費の控除を受けるという想定で、必要な情報を自動で入力できる「マイナポータル」連携を利用して申告を行い、およそ10分の間にすべての入力を終えていました。確定申告に難しいイ