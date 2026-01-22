将棋の加藤一二三さんが22日未明に、肺炎のため都内の病院で亡くなったことを、所属事務所が発表しました。86歳でした。【事務所の発表文】弊社所属 加藤一二三(かとう ひふみ)は、令和8年1月22日（木）午前3時15分、都内病院にて肺炎のため86歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます。生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、深く感謝申し上げます。故人が生前に賜りましたご厚誼に対し、あらためて心より