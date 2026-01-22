野菜の味は、｢土｣で決まる。そう実感させてくれるのが、伊豆･丹那の自然から生まれた｢伊豆丹那ビオトープ｣です。町内の酪農家から集めた牛ふんをじっくり発酵させた完熟堆肥は、臭いがほとんどなくサラサラで扱いやすいのが特徴。根ものや実もの、花野菜まで幅広く効果を発揮し、函南町や三島の畑で長く愛されています。野菜本来のおいしさを引き出す土づくりのひみつをのぞいてみませんか。 畑で使われる、伊豆丹那ビオト&