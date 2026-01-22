練習を公開し、笑顔でキャッチボールをする巨人・田中将＝川崎市のジャイアンツ球場史上4人目の日米通算200勝を昨季達成した巨人の田中将大投手が22日、川崎市のジャイアンツ球場で練習を公開した。投球練習ではフォームのバランスを意識し、全球種を交えて36球。「いい感覚でやれている」と順調さを口にした。昨季は不振での2軍落ちを経験した。移籍2年目で、節目となるプロ20年目のシーズンに「一年間、投げ抜きたい気持ちが