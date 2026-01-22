お笑いコンビ、平成ノブシコブシ吉村崇（45）が、21日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。結婚後も参加する合コンについて語った。オードリー若林正恭が「吉村ってイカれてるぜ。女の子遊びのイメージあるでしょ。この人、結婚（24年12月31日）して遊ばない。だから、若手の芸人の合コンに行って、MCして回すだけ回して帰るって」と暴露すると、「えっ？」「なにそれ」「変な遊び」「変態でしょ