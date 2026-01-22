お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が21日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。自身がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）での失態を語った。山里は自身が出演する妄想活劇「山里亮太の567」（2月4〜8日、東京・本多劇場）を控え、「いろいろ宿題もあったりして、日にちが迫ってくる。プレッシャーでことあるごとに、ずっと考えよう。隙ありゃ、も