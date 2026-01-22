「『お尻、拭くよ〜』って言うとこれ。ちなみにお尻拭くときの掛け声は『おけちゅぶりぶり』まじです」【写真】「おけちゅぶりぶり！」の声かけでポーズを決める犬さんトイレを済ませたコーギーの柊（しゅう）くん（2歳・男の子）が披露したリアクションがX（旧Twitter）で話題になっています。上半身を低くして、お尻を高く突き上げ、飼い主さんを横目で見つめる柊くん。声をかけられると、いつもこのポ