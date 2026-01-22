三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。チームの結束力の高さを見せる木曽岬町チーム。3区にエントリーしている黒宮将斗選手が「今年は30秒ぐらいタイムが上がった。前回のタイムをさらに上げて、一人でも多く抜かすことを頑張ります」と話すと、伊藤大誠選手も「去年の自分のタイムよりも1秒でも速く走りたい」と去年よりも速い走りを誓います。10区にエントリ