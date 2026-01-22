ハコスカの皮を被ったシルビア2026年1月9日から11日まで、幕張メッセ（千葉市美浜区）を会場に「東京オートサロン2026」が開催されました。会場には数多くのカスタマイズカーが所狭しと並び、多くの来場者で賑わっていましたが、今回は広島県福山市の「STAR」が出展した「ハコビア」を紹介します。【画像】超カッコイイ！ これが斬新「すごい“ハコスカ”」の姿です！（14枚）この車両は、一見するとワイドフェンダーに大径