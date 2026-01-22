ロスター8人でアウェー韓国戦に勝利 1月21日、『東アジアスーパーリーグ』（EASL）グループCに参戦中のアルバルク東京は、アウェーで韓国の昌原LGセイカーズと対戦。ロスター8人という厳しい状況ながらも、9日前に天皇杯を制した勢いそのままに88-81で勝利し、グループ通算成績を3勝1敗とした。 A東京の先発メンバーはテーブス海、小酒部泰暉