私はカオル。20代半ばで夫と結婚し、現在は娘と息子と4人で暮らしています。ある日、大学時代の親友エイコから「40代にして結婚しました」という連絡が来ました。その相手は私の元カレだったケント。なんとエイコは学生当時、フラれた私をなぐさめる裏でケントと付き合いはじめていたのです。エイコは自分が被害者であるような口ぶりで、気分が悪くなってしまいます。私は気持ちを整理するため、大学の同級生、イチカに話を聞いて