¡Ö¿åÃå¤ò¿·Ä´¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ä¡×1990Ç¯Âå¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡Ö¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤È¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¿åÃ«¥±¥¤(51)¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤Î¿åÃå¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¬¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ä¡Ä¿åÃå¤ò¿·Ä´¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢ÂçÃÀ¤Ë¶»¸µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿»çÊÁ¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÂÀÍÛ¤ÎâÁ¤·¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡Ä¡Ä´ã¤¬¤¯¤Ü¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤¬¤´°¦ÕÈ¤Ç¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã