北日本から西日本の日本海側を中心に、２５日頃にかけて山沿いや山地だけではなく平地でも大雪となる所がある見込みです。北日本と西日本の日本海側では２２日は、東日本の日本海側では２３日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。 【画像】いつ・どこで雪が降る？降雪シミュレーション ［気象概況］北日本から東日本の上空約５０００メートルには、氷点下４２度以下の強い寒気が流入しており、西日本か