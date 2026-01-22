ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が22日、福岡県宮若市で行っている自主トレを公開した。全国的な寒波に見舞われた影響もあり、室内練習場でのノックや打撃練習などで汗を流した。16年目だった昨季はふくらはぎや脇腹のけがなどが相次ぎ、3度も出場選手登録を外れ、46試合の出場にとどまった。そのことも考慮して、今オフはけが防止を最優先に取り組んでいる。ウオーミングアップも従来より時間をかけて行っており、「プ