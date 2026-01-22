プロ野球・ソフトバンクは22日、みずほPayPayドームの入場ゲート「6ゲート」の正式名称が決まったと発表しました。ソフトバンクは株式会社やまやコミュニケーションズと「6ゲート」のネーミングライツ契約を締結。これにより正式名称は「やまやめんたいこ 6ゲート」となりました。6ゲートの入場口には大きな明太子の写真が入った広告がはられ、外野後方エリア「やまや めんたいこBOX」をもうけ、福岡のシンボルである「明太子」を