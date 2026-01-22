日本銀行ではきょうから2日間、金融政策決定会合が開催されます。今回の会合では利上げを見送る公算が大きくなっています。【映像】日銀が22日から2日間、政策決定会合を開催日銀は、先月の決定会合で政策金利を0.5％程度から、30年ぶりの水準となる0.75％程度に引き上げました。このため今回の会合では、政策金利を据え置き、企業や家計などへの影響を見極めるものとみられます。日銀は賃金と物価が見通し通り上昇すれば、