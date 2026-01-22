シンクの排水口掃除でイヤなのが、不快なヌメリやニオイ。掃除が面倒で「できれば触りたくない」と感じている人も多いだろう。そんな悩みを軽減してくれるとして注目されているのが、山崎実業のtowerシリーズ『ネットホルダー付き排水口カバー』だ。【写真】正直ずっと面倒だった…「もう触りたくない」排水口のゴミ捨てを変えてくれた神アイテム■山崎実業の人気シリーズtowerの『水切りネットホルダー付き排水口カバー』が便利