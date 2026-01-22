日本ハム・達孝太投手が２２日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で自主トレを行い、ブルペン入りして６０球を投じた。座った捕手にカーブ、フォークなど変化球も交えて、フォームや感触を確認。本格的なブルペン投球は２度目で「まあまあじゃないですか。狙ったところで投げるようには意識してました。今日はほぼ許容範囲内」と振り返った。昨季のフォームに比べてテイクバックが小さめに変化。体重を軸足に残すことを意識した結果、