歌手の工藤静香（55）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。“シンプルなチーズケーキ”の写真とともに手作りレシピを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「完全にスィーツテロ」工藤静香が披露した手作り“チーズケーキ”工藤は投稿で「普通にチーズケーキ 笑 ヨーグルトとかに代用してない ノーマルチーズケーキ」と切り出し、焼き上がりについても「焼き上がりは、焼き方より上に溢れる位こんもりなのに、冷めると下