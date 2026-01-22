¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æü¶äËÜÅ¹¤ËÆþ¤ë¿¢ÅÄÁíºÛ¡á22Æü¸áÁ°¡ÊÂåÉ½»£±Æ¡ËÆü¶ä¤Ï22Æü¡¢¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç»Ï¤á¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÁ°²ó²ñ¹ç¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.5¡óÄøÅÙ¤«¤é0.75¡óÄøÅÙ¤Ë°ú¤­¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È³èÆ°¤ä²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¶âÍø¤Ï°Ý»ý¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¿Ê¤à±ß°Â¥É¥ë¹â¤¬¤â¤¿¤é¤¹Êª²Á¾å¾º¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âµÄÏÀ¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÀ®Ä¹Î¨¤ÎÍ½Â¬¤Ï°ú