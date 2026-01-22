イラン全土で起きた抗議デモについてイラン政府が「3100人以上が死亡した」と公式に発表しました。【映像】イランの抗議デモの様子（実際の映像）イラン政府は21日、去年末以降各地に広がった政府への抗議デモとそれに伴う衝突で3117人が犠牲になったと初めて公式に発表しました。このうち2427人は民間人や治安部隊の隊員らで「罪のない国民」だとしています。一方、アメリカに拠点を置くイランの人権団体は4902人が死亡し、