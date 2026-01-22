JR東日本新潟支社は22日、大雪の影響により、上越線、飯山線、只見線で終日運転を取りやめる区間があることを発表しました。 【上越線】水上駅～六日町駅：午後0時40分運転再開六日町駅～長岡駅：大雪の影響により、終日運転を取りやめ※水上駅～六日町駅間で折り返し運転を実施【飯山線】戸狩野沢温泉駅～越後川口駅：大雪の影響により、終日運転とりやめ【只見線】会津川口駅～小出駅：大雪の