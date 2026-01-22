２２日午後０時頃、神奈川県藤沢市の藤沢工科高校の関係者から、「異臭があり、気分の悪さを訴えている」と１１９番があった。市消防局や県警藤沢北署によると、校内４階のトイレで異臭があったとみられ、男子生徒８人を含む９人が搬送された。全員意識はあるという。同署などが詳しい原因を調べている。