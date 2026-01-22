水戸市のアパートで女性が殺害された事件で、逮捕された元交際相手のものとみられる車が事件現場周辺の防犯カメラに映っていたことがわかりました。【映像】連行される容疑者大内拓実容疑者（28）は先月31日、水戸市のアパートの一室で、元交際相手の小松本遥さん（31）の頭を鈍器のようなもので殴り、刃物で刺すなどして殺害した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、大内容疑者のものとみられる車が小松本