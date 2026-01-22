元フィギュアスケーター女子で、トリノ五輪金メダルの荒川静香さん（４４）が２２日までにインスタグラムを更新。メガネ姿の近影に反響が集まった。荒川さんは雪をかぶった富士山の写真と自身の写真をそれぞれ載せ、「Ｍｔ．ＦＵＪＩ」と投稿。フォロワーからは「メガネかけたお顔に萌えました」、「しー様もとっても綺麗です〜」、「静香さまお美しい」などの声が寄せられた。荒川さんは０４年の世界選手権で優勝。２４歳で