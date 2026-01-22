将棋の加藤一二三さんが肺炎のため都内の病院で22日午前3時15分に亡くなった。86歳だった。「ひふみん」の愛称で親しまれた将棋の加藤一二三さんが亡くなった。加藤さんは福岡県嘉麻市出身で1940年1月1日生まれ。1954年に当時歴代最年少の14歳7カ月で四段となり、1958年に順位戦A級に昇級し八段となった。1973年には九段となり、史上最高齢の現役棋士となった2017年に引退。A級在位は通算36期に渡った。2000年に紫綬褒章を受章、20