【USJ「深化したポケモン体験」】 1月22日 発表 USJはポケモンと協働する新プロジェクトを始動したと1月22日に発表した。「深化したポケモン体験」、「かつてないほどインタラクティブなポケモン体験」として、日本で始め、米国フロリダ州ユニバーサル・ディスティネイション＆エクスペリエンスのグローバル拠点で展開するという。 詳細は後日発表予定。ポケモンはUSJと2021年に