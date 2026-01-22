メ～テレ（名古屋テレビ） 21日夜、愛知県岡崎市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。 警察によりますと21日午後10時40分ごろ、岡崎市井沢町の住宅から火が出ているのが見つかり、火は約5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1軒が全焼しました。 この火事で、焼け跡から男性の遺体と、性別の分からない遺体が見つかりました。 この住宅には73歳の女性と長男の51歳の男