日本時間２３日午前０時に１１月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表される。大方の予想は前年比２．８％上昇となっている。昨年１２月１８日に１１月の米消費者物価指数が発表されており、予想を下回っていた。１１月の米ＰＣＥ価格指数も同様の結果になるようであれば、ドルが売られる可能性がある。 また、日本時間２３日午前０時には１１月の米個人所得や１１月の米ＰＣＥも発表される。１１月の米個人所得は、