巨人・坂本勇人内野手が２２日、自身のインスタグラムを更新し、９日に現役引退を発表した沢村拓一さんとの再会を報告した。沖縄で自主トレを行っている坂本のもとを沢村さんが訪問。坂本の打撃投手を務める写真がインスタグラムにアップされている。坂本は「ありがとう。１５年間お疲れ様でした。拓一のストイックな姿がかっこよかったです。これからも宜しく！！」とつづった。２人は「８８年世代」の同学年。巨人では投