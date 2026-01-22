お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕（49）が、21日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。ビュッフェでのこだわりを明かした。ホテルでの朝食バイキングの話題になり、お笑いタレント・ケンドーコバヤシは「朝飯を逃すことも多いな。行ける時は行きたいけど、それより睡眠を選んでしまうことのほうが多い、国内は。海外やったら意地でも起きるけど」とぶっちゃけた。