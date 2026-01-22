フリーアナウンサーの森香澄（30）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。男性との写真撮影をめぐる両親の助言を明かした。元々テレビ業界に興味があり、高校生の時に将来を意識し始めた森。当時、両親からは「男の人と2ショットを撮らない」と教わったという。「アナウンサーも考えてるみたいなこと言ったら、“男の人と2ショットを絶対撮るな”って。流出するから」と説明。「SNSめっちゃ好きな人