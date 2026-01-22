加藤一二三さん＝2020年10月将棋の現役最高齢記録を持ち、「ひふみん」の愛称でお茶の間の人気者だった棋士九段の加藤一二三（かとう・ひふみ）さんが22日午前3時15分、肺炎のため東京都の病院で死去した。86歳。福岡県出身。告別式は28日午後1時半から東京都千代田区麹町6の5の1、カトリック麹町聖イグナチオ教会で。喪主は長男順一（じゅんいち）さん。1954年、当時の最年少記録となる14歳7カ月でプロ入りし、史上初めて中学