詐欺未遂の疑いで東京・練馬区に住む中国籍の男（35）が22日、新潟県警に逮捕されました。警察の調べによりますと、去年8月から9月の間、氏名不詳者らが、SNSの投稿を見て接触してきた40代男性に対し、暗号資産の運用をしないのに、別のメッセージアプリを使用して「暗号通貨は上昇が見込まれる」などと勧誘し、偽装サイトで体験投資をさせました。逮捕された男が体験投資の利益を男性の口座に入金するなどして、暗号資産を