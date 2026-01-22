ＴＯＴＯが急騰。５０００円の大台に乗せて昨年来高値を更新した。同社は温水洗浄便座や衛生陶器、水回り商品とともに、新領域事業としてセラミック事業を展開。同事業の主要製品である静電チャックに関しては、データセンターの需要増加に伴う好調な先端半導体市況が追い風となっている。静電チャックはＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの製造に用いられており、足もと半導体メモリー株への物色人気化がＴ