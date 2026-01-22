サクラメント・キングス vs トロント・ラプターズ日付：2026年1月22日（木）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 109 - 122 トロント・ラプターズ NBAのサクラメント・キングス対トロント・ラプターズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはサクラメント・キングスがリードし30-26で終了