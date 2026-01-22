ハクバ写真産業は1月21日に、「スワロフスキー・オプティック」から、同社初となる防振機能を備えたフィールドスコープ「AT BALANCE 18-45×65」および「ST BALANCE 14-35×50」を発売した。税別価格は、「AT BALANCE 18-45×65」が61万円、「ST BALANCE 14-35×50」が58万円。●毎秒1000回以上の計測でレンズの位置を連続的に調整「AT BALANCE 18-45×65」「ST BALANCE 14-35×50」ともに、携帯性に優れた一体型フィールドス