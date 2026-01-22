YOASOBIのAyaseとikura（幾田りら）がそれぞれ自身のInstagramを更新し、新年会を楽しむ姿を披露した。 【写真】ゲームでも楽しんでいるYOASOBIのAyaseとikuraのサシの新年会 ■愛犬も参加してのYOASOBI新年会「気持ち新たに猛進していきます」 Ayaseが「りらとサシで新年会（門松の絵文字）YOASOBIの2026年は目標いっぱい気合いいっぱい」と綴り、公開したのはikuraとのプライベート感溢れる貴重なオフショットだ