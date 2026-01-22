ジェイホールディングス [東証Ｓ] が1月22日後場(15:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常損益を従来予想の2億4900万円の赤字→3億1400万円の赤字(前の期は2億7100万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益も従来予想の8200万円の赤字→1億4700万円の赤字(前年同期は1億2400万円の赤字)に下方