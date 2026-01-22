中国北部の天津市内で建造された初のメタノール二元燃料コンテナ船が1月21日、発注元のフランス企業に引き渡されました。中国船舶集団とフランスのコンテナ海運会社のCMA CGMは2023年の中仏国交樹立60周年を機に、2種類の大型コンテナ船16隻の建造に関する協力協定を締結しました。契約総額は210億元（約4800億円）以上です。うち6隻は、メタノール二元燃料方式の1万5000TEU級コンテナ船で、今回引き渡された船舶はその最初の船で