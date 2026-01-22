愛称は“ひふみん”“ひふみん”の愛称で親しまれ、将棋の世界で数々の大記録を打ち立てた加藤一二三さんが亡くなりました。86歳でした。【写真を見る】【訃報】加藤一二三さん死去86歳将棋の世界で数々の大記録打ち立てる晩年は“ひふみん”の愛称で親しまれ2022年には文化功労賞を受賞所属事務所によりますと、加藤一二三さんがきょう未明、肺炎のため亡くなったということです。86歳でした。加藤さんは1954年に14歳7か月