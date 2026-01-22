「ひふみん」の愛称でテレビのバラエティー番組でも活躍した棋士の加藤一二三さんが、22日、肺炎のため死去したことを所属事務所が発表しました。【写真を見る】【訃報】加藤一二三さん（86）死去肺炎のため発表文では「令和 8 年 1 月 22 日(木)午前3時 15 分、都内病院にて肺炎のため 86 歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます。」と報告。続けて「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、深く感謝申