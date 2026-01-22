［Ｇルーキーズ２０２６］「派手なファインプレーはいらない」が信条。新人合同自主トレーニングでは、軽快な足運びで打球の正面に入り、基本に忠実な捕球、送球を繰り返す。再現性の高い一連の動作は、体に染みついている証しだ。所属していたチームでの個別練習が礎となっている。前方から転がしてもらった緩い球を、くぼみのない特別なグラブで捕球し、素早く握り替え、ネットへショートスロー。素手でも行うこうした特訓を