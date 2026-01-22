フリーアナウンサーの竹内由恵さんが自身のインスタグラムで、コーヒーマイスターの試験に合格したことを報告しました。【写真を見る】【 竹内由恵 】コーヒーマイスターの試験に合格昨年1月から開始のコーヒー事業を後押し「ちゃんと説明できるコーヒーを届けたい」「コーヒーマイスター」とは、一般社団法人日本スペシャルティコーヒー協会が認定する資格で、竹内さんは「コーヒーを飲む全ての人に、その美味しさや楽しさを伝