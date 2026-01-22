ベトナム北西部に「桜博士」として知られるベトナム人がいる。日本の桜の研究と栽培を続けるチャン・レーさん（８１）。日本人から譲り受けた１０粒の種から、一代で桜の名所を造り上げた。ベトナム全土に日本の桜を植え、日越友好の一助となることを願っている。（ベトナム北西部ディエンビエンフー竹内駿平、写真も）首都ハノイの西約３００キロ・メートルにあるラオス国境に近い街ディエンビエンフー。１月初旬、中心部か