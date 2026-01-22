気象台は、午後2時50分に、なだれ注意報を金沢市、小松市、加賀市、白山市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、白山市に発表（雪崩注意報） 22日14:50時点石川県では、大雪や高波、竜巻などの激しい突風、落雷、低温、電線等への着雪に注意してください。加賀では、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■金沢市□なだれ注意報【発表】24日にかけて