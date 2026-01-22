将棋界で最高齢勝利、現役勤続年数、通算対局数など数々の記録を持ち、晩年は「ひふみん」の愛称で親しまれた、将棋棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ）さんが22日、肺炎のため86歳で死去した。福岡県出身。戦前生まれ最後の名人経験者だった。マルチな活躍でお茶の間を沸かせた“レジェンド”の功績を振り返る。1940年（昭和15年）生まれ。名前の由来は1月1日生まれで、1940年が日本の皇紀でいう紀元2600年にあたり、この2の