大阪府警捜査４課の警察官らが、捜索中に捜査対象だった男性らに暴行したとして特別公務員暴行陵虐罪で起訴や在宅起訴された事件で、暴行の様子を映したカメラ映像の存在を隠し、映像はないとする虚偽の報告を大阪地検にしたとして、府警が近く、上司の同課警部（４５）を犯人隠避容疑で書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。暴行事件は昨年７月１５〜１６日に起きた。起訴状などによると、女性を性風俗店